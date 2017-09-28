Китай відповідно до санкцій ООН закриває компанії з КНДР

Китай закриває на своїй території північнокорейські компанії відповідно до санкцій ООН проти Пхеньяну, які були введені через ядерні та ракетні випробування. Про це повідомляє The Associated Press, передає Європейська правда.

Згідно з повідомленням Міністерства торгівлі Китаю, північнокорейські компанії мають закритися протягом 120 днів після затверджених 11 вересня останніх санкцій ООН. Таким чином, компанії КНДР в Китаї мають закритися на початку січня 2018 року.

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Як відомо, північнокорейські компанії ведуть ресторанний бізнес та інший бізнес у Китаї, допомагаючи забезпечити Північ іноземною валютою. Північнокорейські робітники також працюють на китайських заводах та інших підприємствах.

Китай, який забезпечує основну частину енергопостачання Північної Кореї, оголосив у суботу, що зупинить постачання газу та обмежить постачання нафтопродуктів з 1 січня. Однак у Китаї не згадали про сиру нафту, яка становить основну частину китайського постачання енергії Північній Кореї.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до війни з КНДР.