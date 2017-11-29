Підписаний Путіним закон про ЗМІ несе загрозу свободі слова - Держдеп

Новий закон, що дозволяє Міністерству юстиції Росії зараховувати іноземні ЗМІ в "іноземні агенти", створює загрозу для вільної преси. Про це заявила представник держдепартаменту США Гетер Нойєрт, пише Reuters.

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"Свобода вираження, в тому числі слова і засобів масової інформації, які можуть виявитися незручними для уряду, є універсальним зобов'язанням в галузі прав людини, яке Росія взяла на себе", - сказала Нойєрт.

Вона констатувала, що російський закон про іноземних агентів використовується для постійних обшуків, переслідувань і судових розглядів, які перешкоджають роботі неурядових організацій.

Закон, підписаний президентом РФ Володимиром Путіним в суботу, дозволяє Москві змушувати іноземні ЗМІ публікувати новини з припискою, що це робота "іноземних агентів", і розкривати джерела їх фінансування.

Нойерт відкинула будь-яке порівняння між американськими і російськими законами про іноземних агентів, заявивши, що американський закон не обмежує права публікувати інформацію або можливість організації працювати.