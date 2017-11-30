Генсек ООН засудив запуск ракети КНДР: "Це повне нехтування думкою міжнародного співтовариства"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "найрішучішим чином" засуджує проведене КНДР ракетне випробування і закликає Пхеньян утриматися від подальших кроків, що дестабілізують ситуацію в регіоні. Про це заявив журналістам його офіційний представник Стефан Дюжаррик, передає "ТАСС".

За його словами, адміністративний глава ООН вважає дії Пхеньяна "явним порушенням резолюцій Ради Безпеки", що демонструє "повне нехтування" північнокорейським керівництвом думкою міжнародного співтовариства.

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"Генеральний секретар закликає КНДР утриматися від подальших дестабілізуючих кроків. Генеральний секретар підтверджує рішучість працювати з усіма сторонами над зниженням напруженості", - йдеться в письмовій заяві Дюжаррика.

За даними міноборони Японії, запущена КНДР ракета пролетіла близько 1 тис. км і впала в 250 км від північної префектури Аоморі - в межах виключної економічної зони Японії, а максимальна висота її польоту перевищила 4 тис. км. У відомстві вважають, що це була міжконтинентальна балістична ракета (МБР).

Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР будь-яку діяльність, пов'язану з розробкою ядерної зброї і засобів його доставки. У Пхеньяні ці документи не визнають, стверджуючи, що країна має повне право зміцнювати обороноздатність на тлі нинішньої ворожої політики Вашингтона.