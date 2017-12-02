Фейкові новини: Трамп спростував відставку Тіллерсона

Президент США Дональд Трамп рішуче спростував відставку держсекретаря Рекса Тіллерсона. Про це він написав у твіттері.

«ЗМІ спекулювали на тему того, що я звільнив Рекса Тіллерсона або що він скоро покине пост — це фейкові новини! Він не йде, і хоча у нас є розбіжності з низки питань, однак ми добре працюємо разом і Америку знову глибоко шанують!» — написав він.

Читайте такожУ Держдепі заявили про "очевидні розбіжності у поглядах" Тіллерсона і Трампа

Раніше газета NYT писала, що Трамп планує замінити Тіллерсона на главу ЦРУ Майка Помпео.

Згодом сам Тіллерсон назвав такі чутки «сміхотворними».