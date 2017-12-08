Пентагон і експерти спростовують заяву РФ про "звільнення" Сирії від ІДІЛ

У Сирії та Іраку досі залишаються близько трьох тисяч ісламістів всупереч заявам Росії про те, що на сирійській території не залишилося загонів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Як передає Радіо Свобода, про це заявив представник Міністерства оборони США Ерік Пехон. Він зазначив, що Росія не досягла великого прогресу в боротьбі з тероризмом в регіоні.

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У середу, 7 грудня, начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов повідомив, що всі загони "Ісламської держави" в Сирії знищені, а сама територія звільнена". Заява послідувала після того, як сирійська армія за підтримки російської авіації вибила джихадистів з ряду селищ у провінції Дейр-ез-Зор.

Заяву російської влади також спростували в дослідницькій групі Conflict Intelligence Team, яка займається моніторингом ситуації в Сирії. Експерти наполягають, що кілька ісламістських угруповань як і раніше активні в низці сирійських провінцій.

Російська військова кампанія в Сирії почалася наприкінці вересня 2015 року. Саме необхідністю боротьби з "Ісламською державою" президент Росії Володимир Путін обґрунтовував участь у сирійському конфлікті. За офіційними даними, за час операції загинули кілька десятків російських військових. Країни Заходу і правозахисники звинувачували Москву в ударах по мирних жителях і допомозі військам сирійського президента Башара Асада в боротьбі проти збройної опозиції.