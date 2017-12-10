Росія не виключає, що "найближчим часом" може вивести війська з Сирії

Заступник голів комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін не виключив, що найближчим часом почнеться основна фаза виведення російських військ з Сирії. Про це повідомляє "РИА Новости".

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"Я не виключаю, що найближчим часом почнеться основна фаза виведення підрозділів", - підкреслив Швиткін, відповідаючи на питання про те, коли розпочнеться виведення військ з Сирії.

Як відомо, раніше Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала японський проект з розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії. Перед цим РФ заблокувала резолюцію США. З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже 11 разів ветировала резолюцію щодо цієї країни в Раді Безпеки ООН.