Росія заблокувала в РБ ООН проект резолюції США по хіматаках у Сирії

Росія заблокувала в Радбезі ООН підготовлений США проект резолюції про відновлення міжнародного розслідування по встановленню винних у хімічних атаках в Сирії.

Це вже 10-е вето, застосоване Росією в РБ ООН по Сирії з початку бойових дій в цій країні в 2011 році, пише Reuters.

Для прийняття резолюції необхідно дев'ять голосів "за", а також відсутність вето з боку постійних членів Ради безпеки - США, Франції, Росії, Британії чи Китаю.

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Резолюція США по хіматакам отримала 11 голосів "за". Росія і Болівія проголосували проти, Китай і Єгипет утрималися.

"Росія вбила спільний механізм розслідування. Росія підірвала наші можливості стримувати майбутніх атак", - сказала постпред США в ООН Ніккі Хейлі після голосування

"Фактично Росія схвалює використання хімічної зброї в Сирії. Як же тоді ми можемо довіряти підтримці Росією передбачуваного миру в Сирії?", - додала Хейлі.