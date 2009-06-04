Обама звернувся до мусульманського світу

У своєму зверненні до мусульманського світу в Каїрі президент США Барак Обама закликав відкрити нову сторінку у відносинах США і ісламського світу, передає Reuters . Обама звинуватив екстремістів у використанні в своїх цілях напружених відносин Сходу і Заходу і поклав на ісламістів відповідальність за погіршення цих непростих взаємин. Президент США має намір продовжити відкриту війну з екстремізмом, який несе загрозу всьому світу і безпеці Америки.

Він вважає, що США і мусульманські країни не повинні бути противниками або суперниками. За його словами, він шукає нових відносин зі Сходом, заснованих на взаємній повазі та інтересі.

Обама також висловився щодо конфлікту Ізраїлю і сектора Газа і закликав обидві сторони до миру.

У своїй промові президент приділив увагу іранській проблемі. На думку Обами, Іран має право на використання мирної ядерної енергії, але це має бути дійсно мирний атом. Іран повинен дотримуватися договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявив Обама.

Тому що будь-яка гонка ядерних озброєнь на Близькому Сході ставить під загрозу весь світ.

Кажучи про війну в Афганістані, Обама заявив: «Сполучені Штати не хочуть тримати свої війська в Афганістані, і їм не потрібні там військові бази».

«Афганістан дуже дорого коштував нам, і ми з радістю повернемо кожного солдата додому», – заявив президент США.

На закінчення промови американський президент заявив, що війна в Іраку нагадала США про необхідність шукати дипломатичні шляхи виходу з конфліктів.

Газета.ру