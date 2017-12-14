У Канаді зазнав аварії пасажирський літак

У Канаді в провінції Саскачеван впав літак ATR-42 авіакомпанії West Wind Aviation, на борту якого перебували 22 пасажири і три члени екіпажу. Про це повідомляє CBC News.

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Літак впав вевдовзі після злету з міста Фонд дю Лак в провінції Саскачеван. За попередніми даними, в результаті аварії кілька людей отримали поранення, жертв немає.

Літак був знайдений в одному кілометрі від злітно-посадкової смуги. На місці події працюють рятувальники.

За фактом події було розпочато розслідування. Причини аварії та інші подробиці інциденту не повідомляються.