У Кот-д'Івуарі розбився Ан-26, виявлено тіла щонайменше чотирьох загиблих

Вантажний літак Ан-26 зазнав катастрофи на океанському узбережжі за кілька хвилин після злету з аеропорту Абіджану (столиця республіки Кот-д'Івуар), повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail. Літак, побудований у 1975 році, належав чартерній компанії Valan International Cargo Charter. Він мав доправити вантаж для французької армії.

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Свідки повідомляють, що літак злітав під час сильного дощу і почав падати майже одразу після злету. Він впав на пляжі, на мілководді. Його уламки розкидало узбережжям. Нині проводиться рятувальна операція.

Зазначається, що виявлено тіла щонайменше чотирьох загиблих. Reuters з посиланням на джерела в уряді Кот-д'Івуар повідомляє, що загиблі - громадяни Молдови. Ще шестеро осіб зазнали травм, двоє з них - серйозних. Рятувальна операція триває.

Як повідомляв УНІАН, у Конго 30 вересня розбився військовий літак Ан-12 з 12 членами екіпажу на борту. Один із загиблих був українцем.