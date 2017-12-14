Після ЧС з футболу Путін може почати нову гібридну війну - журналіст

Безсумнівно, Володимир Путін знову займе пост глави Кремля після чергових президентських виборів у Росії і він може влаштувати "новий Крим чи Донбас" після чемпіонату світу з футболу-2018. Таку думку висловив російський журналіст Семен Новопрудський в журналі "Новое время".

"Головна інтрига найближчих президентських виборів в Росії полягає не в тому, який результат намалюють переможцю. І навіть не в явці: хоча масовий бойкот виборів і максимально низька явка в Москві і Петербурзі залишаються єдиною можливістю опозиції хоч якось вплинути на путінську перемогу. Інтрига в тому, що буде робити у своєму четвертому (а по факту, враховуючи фейкове президентство Дмитра Медведєва, п'ятому) терміні людина, для якої головним методом управління країною стала ескалація гібридних воєн", - зазначив він.

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На думку журналіста, головна путінська війна з Україною — триває. Причому Росія, як і раніше, вперто відмовляється визнавати очевидний факт своєї військової агресії проти України і демонтувати так звані народні республіки.

"Путіну, очевидно, сподобалося йти на загострення у зовнішній політиці і грати з допомогою російської пропаганди роль "тіньового володаря світу". Це бажання не відбили навіть наслідки анексії Криму і війни на Донбасі укупі з падінням цін на нафту і санкціями, відкинувши російську економіку майже на 10 років тому, привівши до рекордного з початку століття, яке триває 36 місяців поспіль, падіння доходів росіян", - додав він.

За словами Новопрудського, чекати від Путіна різких провокаційних кроків у найближчі місяці, швидше за все, не доводиться.

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"Принаймні, до кінця чемпіонату світу з футболу в Росії, який закінчиться 15 липня. Невипадково Путін відмовився від ідеї бойкоту зимової Олімпіади-2018 у Південній Кореї, незважаючи на санкції МОК: втратити в останній момент чемпіонат світу з футболу російська влада, мабуть, все-таки не хоче. Однак імовірність повторення чогось, схожого на путінську політику відразу після Олімпіади в Сочі, у другому півріччі 2018 року досить велика. Є й потенційні театри нових і старих військових провокацій Кремля — КНДР, Україна, Близький Схід. Можливо, деякі інші пострадянські держави", - додав він.

На думку журналіста, не займаючись розвитком економіки і не створивши повноцінних державних інститутів, Путін перетворився на банального довічного диктатора, змінити якого шляхом демократичних виборів неможливо.

"Тепер розвилка можливостей на найближчий час така: або вкрай неоднорідне оточення Путіна заради самозбереження почне процес поступового повернення Росії в русло західної цивілізації, або "колективний" Путін знову буде з'являтися в світових новинах як автор і натхненник нових гібридних воєн з реальними жертвами. Гра у велику імперію дуже сподобалася і Путіну, і частині російської еліти, і більшості громадян. Поки російське суспільство не в змозі чинити тиск на владу, вона продовжить займатися реалізацією своїх імперських комплексів. До тих пір, поки не вичерпаються економічні ресурси для такої політики", - підсумував Новопрудський.

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