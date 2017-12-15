Глава військового комітету НАТО: Росія може відрізати інші країни від інтернету

Росія становить загрозу для ліній зв'язку та інтернет-кабелів, які проходять під водою. Про це заявив 14 грудня керівник британського генерального штабу, головний маршал авіації Великобританії сер Стюарт Піч, який у вересні очолив військовий комітет НАТО, передає Бі-бі-сі.

Британія і НАТО повинні приділяти першочергову увагу захисту ліній зв'язку, підкреслив Піч. Він сказав, що можливе пошкодження кабелів, які проходять по дну океану, може стати ударом для економіки та життя суспільства.

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"У відповідь на загрозу, викликану модернізацією російського військово-морського флоту, як атомних, так і звичайних підводних човнів і кораблів, ми разом з нашими атлантичними союзниками визначили пріоритети місій і завдань по захисту морських ліній зв'язку", - сказав Піч.

"Існує новий ризик для нашого способу життя, який представлений вразливістю кабелів, які проходять по дну моря", - стверджує Піч.

"Це звучить як повторний запуск старих місій, насправді, як я збираюся сказати, дуже важливо, щоб ми розуміли, наскільки важлива ця місія для Організації Північноатлантичного договору", - підкреслив маршал.

На початку місяця про загрозу для ліній зв'язку та інтернет-кабелів, які з'єднують країни і континенти, заявив британський парламентарій Ріші Сунак.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія може почати широкомасштабні бойові дії проти України у будь-який момент.