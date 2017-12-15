РФ може розпочати широкомасштабні бойові дії проти України у будь-який момент - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов поінформував Організацію північноатлантичного договору (НАТО) про діяльність окупаційної адміністрації Російської Федерації на Донбасі.

Як повідомила прес-служба РНБО, Турчинов і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг взяли участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів країн-членів Альянсу в Брюсселі.

Зокрема, секретар РНБО виступив з розгорнутою доповіддю щодо ситуації в сфері безпеки на сході Європи і варіантів її розвитку, протидії гібридній агресії Російської Федерації, а також поінформував про першочергові заходи, спрямовані на зміцнення безпеки України. Він назвав реваншистську політику Російської Федерації, спрямовану на відновлення свого регіонального і почасти глобального домінування, «головним чинником, що визначає дестабілізацію безпекової ситуації на сході Європи і на континенті загалом».

Також Турчинов акцентував на агресії Росії щодо України, що триває, зазначивши, що Росія методично перетворює Крим на потужну військову базу, а за час кровопролитної війни на Донбасі загинули вже понад 10 300 осіб, з них понад 2 500 цивільних та понад 200 дітей. «Мирні міста України перетворені росіянами на полігон для випробування найсучасніших видів бойової техніки і озброєння», - наголосив Турчинов.

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Секретар РНБО зазначив, що «на Донбасі діють не повстанські формування, а російські збройні формування та окупаційна адміністрація РФ». За його словами, РФ розгорнула на окупованій території Донецької і Луганської областей потужне військове угруповання, яке є складовою 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ.

«Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії проти нашої держави за наказом Кремля у будь-який момент. Причому рішення Путіна не залежатиме від дій України. Навпаки, набагато більш важливим чинником для започаткування зовнішньополітичних та військових авантюр РФ є розвиток внутрішньополітичної ситуації у Росії», - сказав Турчинов.

Він додав, що швидко зростає загроза і для держав-членів НАТО.

Окремо секретар РНБО подякував союзникам за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зазначивши, що вкрай важливим є зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України та недопущення зняття санкцій з РФ до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави.