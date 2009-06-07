В районі пошуку зниклого літака знайшли ще три тіла

Бразильські військові знайшли ще три тіла в районі пошуку зниклого в Атлантиці літака А-330, повідомляє в неділю агентство Ассошіейтед Прес.

Влада також повідомила, що пілоти пошукових літаків виявили невизначену кількість тіл у воді. До цього місця направлено кораблі, повідомив капітан ВМС Бразилії Табоса КАРДОСО.

Як повідомляв УНІАН, рейс Air France 447 1 червня вилетів з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро і повинен був приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля. Зв`язок з літаком було втрачено через 4 години після вильоту, коли лайнер знаходився над Атлантикою. На його борту перебували 228 людей.

У суботу пошукові загони знайшли тіла двох загиблих зі зниклого літака.

За даними французьких ЗМІ, бортові мовні самописці можуть зберігати запис лише упродовж 30 днів.