В районі пошуку зниклого літака знайшли ще три тіла

19:34, 07 червня 2009
Світ
1582 0

Аеробус впав 1 червня

Бразильські військові знайшли ще три тіла в районі пошуку зниклого в Атлантиці літака А-330, повідомляє в неділю агентство Ассошіейтед Прес.

Влада також повідомила, що пілоти пошукових літаків виявили невизначену кількість тіл у воді. До цього місця направлено кораблі, повідомив капітан ВМС Бразилії Табоса КАРДОСО.

Як повідомляв УНІАН, рейс Air France 447 1 червня вилетів з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро і повинен був приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля. Зв`язок з літаком було втрачено через 4 години після вильоту, коли лайнер знаходився над Атлантикою. На його борту перебували 228 людей.

У суботу пошукові загони знайшли тіла двох загиблих зі зниклого літака.

За даними французьких ЗМІ, бортові мовні самописці можуть зберігати запис лише упродовж 30 днів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter