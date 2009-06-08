Майже 5 мільйонів китайців постраждали через сильні зливи

Щонайменше 20 людей загинули

Щонайменше 20 людей загинули в провінції Аньхой на сході Китаю, на яку минулого тижня обрушилися потужні зливи й град. Загалом у цьому регіоні постраждали 4,82 млн. людей, передає ІТАР-ТАСС. Збитки оцінюються в 158 млн. дол. Місцева влада виділила кошти для ліквідації наслідків стихійного лиха й надання допомоги постраждалому населенню.

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