Генасамблея ООН збереться на надзвичайне засідання через рішення Трампа щодо Єрусалима

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй проведе у четвер, 21 грудня, надзвичайне засідання на прохання арабських і мусульманських держав через рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами палестинського представника при ООН Ріяда Мансура, асамблея зі 193 членів голосуватиме за резолюцію із закликом до Трампа відмовитись від свого рішення. На аналогічну резолюцію в Раді безпеки ООН 18 грудня Сполучені Штати наклали вето. Мансур заявив, що сподівається на «переважну підтримку» резолюції, хоча голосування і не має обов’язкового характеру, проте є політичним.

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Посол США в ООН Ніккі Гейлі в Twitter попередила, що Вашингтон «запам’ятає» тих, хто голосуватиме проти, оскільки рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, наголосила вона, було вибором американського народу.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Трамп оголосив, що Сполучені Штати в односторонньому порядку визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. Він також пообіцяв перенести туди посольство США з Тель-Авіва.

Це рішення викликало різкий осуд світової громадськості і спровокувало хвилю заворушень в Єрусалимі і на палестинських автономних територіях. Під час сутичок демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули дві людини, понад 700 дістали поранення.