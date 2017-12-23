Відвідувачів різдвяного ярмарку в німецькому Бонні евакуювали через підозрілий предмет

Поліція Бонна ввечері в п'ятницю, 22 грудня, перекрила територію площі Мюнстерплац в центрі міста, де розташований різдвяний ярмарок.

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Як передає DW.com, відвідувачів ярмарку в терміновому порядку попросили покинути площу.

Близько 21.00 за київським часом в поліцію надійшов сигнал про виявлення підозрілого предмета біля входу в будівлю, що примикає до площі старого головпоштамту. Як повідомляється на сайті газети General-Anzeiger, до площі підтягнуті підрозділи поліції, пожежної охорони та сапери.

За інформацією видання, поліцейські також розшукують підозрілого чоловіка, який кинув у поштову скриньку "підозрілі конверти". Перевірка проводиться за допомогою спеціального робота.