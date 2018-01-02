"Люди зголодніли і хочуть свободи": Трамп заявив, що для Ірану настав час змін

Президент США Дональд Трамп прокоментував антиурядові протести в Ірані і заявив, що прийшов час для змін.

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«Іран провалюється на кожному рівні, незважаючи на жахливе угоду, укладену між ним і адміністрацією Обами. Багато років великий іранський народ страждає від репресій. Вони зголодніли за їжу і свободу. Поряд з правами людини матеріальне благо Ірану захоплено. Час для змін», - написав Трамп в твіттері.

Раніше президент Ірану Хасан Роухани назвав причини масових протестів, що охопили всю країну, а також тих, хто винен в тому, що відбувається. У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловився в підтримку масових протестів в Ірані і побажав іранцям «успіхів у їхній благородній боротьбі за свободу».

У Міністерстві закордонних справ Росії висловили надію на те, що протести в Ірані не будуть розвиватися за сценарієм насильства і кровопролиття, а також заявили про неприпустимість зовнішнього втручання, яке здатне дестабілізувати обстановку в Ірані.