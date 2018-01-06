У Росії набуло чинності рішення про недопуск Навального на вибори

Апеляційна колегія Верховного суду Росії визнала законною відмову Центрвиборчкому в реєстрації опозиціонера Олексія Навального в якості кандидата в президенти, повідомляє Бі-бі-сі.

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Таким чином Верховний суд визнав законним своє ж рішення, знову підтримавши позицію прокуратури і Центрвиборчкому, який відмовив Навальному, пославшись на його судимість.

Рішення Верховного суду Росії, що позбавляє опозиціонера можливості балотуватися в президенти, набуло чинності.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2017 року російська Центральна виборча комісія відхилила заявку на реєстрацію ініціативної групи, що висунула Олексія Навального кандидатом на пост президента Росії. Приводом для відмови стала непогашена судимість Навального за справою "Кіровлісу" (п'ять років позбавлення волі умовно).

За російськими законами, протягом десяти років після погашення судимості Навальний не може балотуватися на пост президента.