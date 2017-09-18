Названі лауреати премії "Еммі" (фоторепортаж)

У Лос-Анджелесі пройшла 69-а церемонія вручення премії "Еммі". У головній номінації "Кращий драматичний серіал" нагороду отримав серіал "Розповідь служниці". При цьому виконавиця головної ролі Елізабет Мосс отримала приз у номінації "Краща актриса драматичного серіалу", повідомляє Reuters.

Кращим комедійним серіалом визнано «Віце-президент», а Джулія Луїс-Дрейфус, яка зіграла в ньому, в шостий раз поспіль отримала премію в номінації «краща актриса» в цьому жанрі.

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Приз в номінації «кращий актор в драматичному серіалі» отримав Стерлінг Браун за роботу в серіалі «Це ми», а найкращим комедійним актором став Дональд Гловер, який зіграв у серіалі «Атланта».

Найкращим міні-серіалом визнана робота «Велика маленька брехня», а яка зіграла в цьому серіалі Ніколь Кідман отримала приз у категорії «Краща актриса в міні-серіалі». Кращим актором, що зіграв у цьому жанрі, визнаний Різ Ахмед за роботу в міні-серіалі «Одного разу вночі».

Премії в номінації «Кращий актор другого плану в комедійному серіалі» удостоєний Алек Болдуін за пародію на президента США Дональда Трампа в шоу «Суботнім вечором в прямому ефірі». За пародіювання у цьому ж шоу суперниці Трампа на виборах Хілларі Клінтон приз отримали Кейт Маккіннон.

Номінанти на премію «Еммі» були оголошені в липні. 69-я церемонія вручення нагороди відбулася 17 вересня в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв УНІАН, на премію "Оскар" - 2017 Україна висунула драму "Рівень чорного" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".