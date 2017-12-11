"Золотий глобус" у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на престижну кінопремію

У Лос-Анджелесі назвали лідерів за кількістю номінацій на премію «Золотий глобус», повідомляє The New York Times.

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Найбільше призів - сім - може отримати фентезі «Форма води» Гільєрмо дель Торо. Зокрема стрічка претендує на призи в категоріях «Кращий режисер», «Краща актриса», «Кращий драматичний фільм».

На шість нагород претендують «Секретне досьє» і «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі».

Стільки ж номінацій отримав серіал «Велика маленька брехня» з Різ Уізерспун і Ніколь Кідман.

Одним із сюрпризів стало висунення на «Золотий глобус» актора Крістофера Пламмера, який замінив Кевіна Спейсі у фільмі «Всі гроші світу». Переможців оголосять на церемонії 7 січня.