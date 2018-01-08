Війська Асада прорвали блокаду військової бази поблизу Дамаска

З'єднанням військ сирійського правителя Башара Асада вдалося пробити блокаду однієї з військових баз на схід від столиці Сирії Дамаска. Проведений увечері неділі, 7 січня, наступ сирійських військ здійснювався за активної підтримки російських бойових літаків.

Про тактичний успіх сирійської армії повідомили як державні сирійські ЗМІ, так і розташований у Лондоні Центр спостереження за дотриманням прав людини у Сирії, передає DW.

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Результатом проведеної операції стало звільнення з оточення близько 200 сирійських урядових військових, ідеться в повідомленнях. Ворожі до Башара Асада сили взяли цю військову базу під свій контроль близько тижня тому. Раніше сирійські урядові війська використовували об’єкт для обстрілу розташованих на схід від Дамаска районів, підконтрольних повстанцям.

Нагадаємо, напередодні сирійські урядові сили разом із союзниками відновили контроль над містом Синджар в провінції Ідліб. Ця провінція вважається останньою в країні, яку майже повністю контролюють противники Асада. Серед опозиційних до уряду в Дамаску збройних угруповань домінують ісламістські групи, що об'єдналися минулого року в "Тахрір аш-Шам" (раніше - "Фронт ан-Нусра").

За даними Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, впродовж 2017 року в Сирії загинули понад 39 тисяч людей, у тому числі 10,5 тисячі цивільних.