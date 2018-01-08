Іран має намір обговорити з трьома країнами ЄС майбутнє ядерної угоди

Подальше майбутнє укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми обговорять три провідні країни Європейського Союзу та Іран.

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Відповідні консультації на рівні міністрів закордонних справ анонсував у понеділок, 8 січня, глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф у ефірі іранського державного телебачення, передає Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa.

За словами керівника іранського зовнішньополітичного відомства, у консультаціях візьмуть участь глави МЗС Німеччини, Франції та Великобританії. Самі консультації відбуватимуться в Німеччині. Головним предметом перемовин має стати критика президента США Дональда Трампа підписаної 2015 року у Відні угоди, а також можливість та наслідки виходу США з цієї угоди. Крім того, очільники дипломатичних відомств трьох європейських країн та Ірану обговорять нинішні події в самому Ірані, зокрема й масові антиурядові виступи.

Як зазначається, укладена влітку 2015 року угода передбачає мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Виконання умов угоди постійно контролюють фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Нинішній президент США Дональд Трамп піддав різкій критиці пункти укладеної угоди ще під час передвиборної кампанії. У жовтні 2017 року господар Білого дому виступив із вимогою перегляду ядерної угоди з Іраном.