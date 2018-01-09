Розлютив своїми твітами: Еквадор має намір вигнати засновника WikiLeaks зі свого посольства в Лондоні

Еквадор планує вигнати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа зі свого посольства в Лондоні, повідомляє Daily Mail.

Як зазначає видання, Ассанж розлютив президента Еквадору Ленін Моренно своїми твітами про його союзників.

Зараз країна шукає посередника, щоб провести переговори з Великобританією за висилку Ассанжа з посольства.