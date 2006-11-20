Помер відомий французький кінорежисер і сценарист (фото)

В неділю у Франції у віці 62 років помер відомий кінорежисер і сценарист Франсіс Жіро (Francis Girod), повідомляє AFP. Жіро помер від серцевого нападу в готелі міста Бордо, де проходили зйомки його нового фільму.

Кінокар`єра Франсіса Жіро розпочалася у 1974 році зі стрічки "Пекельне тріо" ("Le Trio Infernal"), в якій одну з ролей виконала Ромі Шнайдер. Всього Жіро встиг зняти 18 картин. У його фільмах грали такі метри французького кіно, як Катрін Деньов і Жерар Депардьє. Останній фільм Жіро "Ідеальний друг" ("Un ami parfait") вийшов у квітні 2006 року.

Франсіс Жіро також здобув популярність як кінопродюсер, документаліст і актор.

Президент Франції Жак Ширак назвав смерть Франсіса Жіро "серйозною втратою для французького кінематографа, невтомним захисником якого він був".

Лента.ру