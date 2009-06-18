Путін назвав причину суперечок з Білоруссю

Суперечки Росії і Білорусі виникають через великий об`єм співпраці. Таку думку висловив сьогодні під час робочої зустрічі з міністром економічного розвитку Росії Ельвірою Набіулліною прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, передає ІТАР-ТАРС .

«В усьому світі між найближчими сусідами час від часу, маючи на увазі їх особливий характер відносин і чималий об`єм співпраці, виникають суперечки, як, наприклад, у нас недавно були суперечки з нашими білоруськими партнерами з приводу поставок сільгосппродукції», - сказав Путін.

«І ці суперечки тривають до тих пір, поки не виробляються єдині загальні правила поведінки на ринку», - вважає він. Зокрема, вважає російський прем`єр, «найчастіше така робота завершується створенням єдиних правил, Митних союзів і так далі, і тому подібне». «Ми прийняли рішення про створення Митного союзу з нашими найближчими партнерами - з Казахстаном і з Білорусією, і, звичайно, це є нашим першим пріоритетом», - підкреслив він.

Газета.ру