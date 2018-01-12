У Голлівуді звинуватили в домаганнях друга Путіна

Американська актриса Реджина Саймонс звинуватила зірку бойовиків Стівена Сігала у зґвалтуванні, повідомляє People.

Відзначається, що Саймонс знімалася в масовці фільму "У смертельній небезпеці" (1994), де головну роль грав Сігал.

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За словами актриси, інцидент стався, коли їй було 18 років. Як стверджує Саймонс, Сігал запросив її до себе додому на вечірку на честь закінчення зйомок, але дівчина нібито виявилася єдиною гостею, і ніякого святкування не було.

Зі свого боку, модель Фавіола Дадис, яка заявила, що артист домагався її на прослуховуванні в 2002 році, розповіла, що і вона, і Саймонс подали заяви проти Сігала в поліцейський департамент Лос-Анджелеса в грудні.

За словами прес-секретаря департаменту, вони проводять розслідування щодо Сігала щодо подій 2005 року. Коментарів з боку Сігала поки не надходило. Як повідомлялося раніше, в жовтні відразу 4 жінки звинуватили Стівена Сігала в сексуальних домаганнях.