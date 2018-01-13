Політика Трампа спрямована на підрив ядерної угоди - МЗС Ірану

Слова і дії президента США Дональда Трампа спрямовані на підрив досягнутих домовленостей щодо іранської ядерної програми.

Про це заявив голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф у своєму Twitter, передає РБК.

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"Політика Трампа та його сьогоднішні заяви - це відчайдушні спроби підірвати усталену багатосторонню угоду, свідомо порушуючи її пункти 26, 28 і 29. Угода не підлягає переоцінці: замість того, щоб повторювати застарілу риторику, США повинні повністю підкоритися [умовами договору] - точно так само, як Іран", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп прийняв рішення продовжити режим зняття санкцій щодо Ірану, які були скасовані в рамках реалізації угоди 2015 року за ядерною програмою Тегерана, що іменується також Спільним всеосяжного плану дій (СВПД).