У Саудівській Аравії жінок вперше пустили на футбол (фото)

12 січня в місті Джидда в Саудівській Аравії пройшов футбольний матч між командами "Аль-Ахлі" і "Аль-Батин", повідомляє Мeduza.io.

Читайте такожВ Ірані більше не будуть арештовувати жінок за зовнішній вигляд, що суперечить нормам ісламу

На гру вперше було дозволено прийти жінкам - вони змогли дивитися гру з "сімейних трибун".

Про створення таких зон на трьох стадіонах в країні було оголошено восени.

Також вже з літа 2018 року саудівським жінкам дозволять водити машини з дозволу чоловіків.

Зазначимо, що Саудівська Аравія – одна з найбільш консервативних держав у світі, однак останнім часом ситуація почала змінюватися.

Кілька років тому у Саудівській Аравії жінку заарештували за відвідування футбольного матчу. Дівчина купила квиток в інтернеті і нічого не знала про заборону.