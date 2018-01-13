У Саудівській Аравії жінок вперше пустили на футбол (фото)
Також вже з літа 2018 року саудівським жінкам дозволять водити авто з дозволу чоловіків.
12 січня в місті Джидда в Саудівській Аравії пройшов футбольний матч між командами "Аль-Ахлі" і "Аль-Батин", повідомляє Мeduza.io.
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На гру вперше було дозволено прийти жінкам - вони змогли дивитися гру з "сімейних трибун".
Про створення таких зон на трьох стадіонах в країні було оголошено восени.
Також вже з літа 2018 року саудівським жінкам дозволять водити машини з дозволу чоловіків.
Зазначимо, що Саудівська Аравія – одна з найбільш консервативних держав у світі, однак останнім часом ситуація почала змінюватися.
Кілька років тому у Саудівській Аравії жінку заарештували за відвідування футбольного матчу. Дівчина купила квиток в інтернеті і нічого не знала про заборону.