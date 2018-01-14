В Ірані зняли заборону на Telegram

04:02, 14 січня 2018
Світ
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У даний момент жителі Ірану знову користуються месенджером.

Ілюстрація / REUTERS

Іранське керівництво повернуло громадянам доступ до месенджеру Telegram.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство IRNA.

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За словами інформованого джерела, в даний момент жителі Ірану знову користуються месенджером.

Раніше повідомлялося, що влада Ірану заборонила викладати школярам англійська мова.

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Теги: #протести в Ірані#Telegram в Ірані