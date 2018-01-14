В Ірані зняли заборону на Telegram

У даний момент жителі Ірану знову користуються месенджером.

Іранське керівництво повернуло громадянам доступ до месенджеру Telegram. Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство IRNA. Читайте такожМасові протести в Ірані: заарештували екс-президента Ахмадінежада За словами інформованого джерела, в даний момент жителі Ірану знову користуються месенджером. Раніше повідомлялося, що влада Ірану заборонила викладати школярам англійська мова.

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