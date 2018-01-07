Влада Ірану заборонила вивчання англійської в початкових класах
20:11, 07 січня 2018Світ
609
Вищий керівник країни Алі Хосейні Хаменеї заявив, що ранній початок вивчення англійської відкриває шлях до західної «культурної експансії».
Ілюстрація / REUTERS
Іран заборонив викладання англійської в початковій школі, повідомляє Reuters з посиланням на чиновника міносвіти республіки Мехді Навід-Адхама.
За його словами, вищий керівник країни Алі Хосейні Хаменеї заявив, що ранній початок вивчення англійської відкриває шлях до західної «культурної експансії».
Читайте такожВ Ірані з'ясовують долю затриманих протестувальників
«Викладання англійської в урядових і неурядових початкових школах за офіційним розкладом порушує закони і нормативи», – сказав Мехді Навід-Адхам, голова Вищої освітньої ради Ірану.
Раніше парламент Ірану обговорив можливість блокування Telegram у зв'язку з протестами
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масові протести в Ірані