Влада Ірану заборонила вивчання англійської в початкових класах

Іран заборонив викладання англійської в початковій школі, повідомляє Reuters з посиланням на чиновника міносвіти республіки Мехді Навід-Адхама.

За його словами, вищий керівник країни Алі Хосейні Хаменеї заявив, що ранній початок вивчення англійської відкриває шлях до західної «культурної експансії».

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«Викладання англійської в урядових і неурядових початкових школах за офіційним розкладом порушує закони і нормативи», – сказав Мехді Навід-Адхам, голова Вищої освітньої ради Ірану.

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