Майже півмільйона французів вимагають від Росії повернути імперський борг (відео)

Близько 400 тисяч французьких громадян звернулися в Міжнародну федеральну асоціацію власників російських позик з вимогою про повернення Росією боргів, списаних у 1918 році за наказом Володимира Леніна. Про це повідомляє Radio France Internationale (RFI).

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В результаті 15 мільярдів франків (в даний час еквівалентно 53 мільярдам євро), які у другій половині XIX століття були інвестовані в російські залізничні компанії, так і не були повернуті. Після відмови у виплаті боргу «сотні тисяч власників російських облігацій були розорені». В даний час відшкодування списаної заборгованості вимагають нащадки власників російських боргових паперів.

Як пише RFI, надії на погашення боргу Росією немає, оскільки в 1997 році Москва уклала з Парижем угоду, згідно з якою російська сторона виплатила за рахунок закриття царського боргу 330 мільйонів євро. Однак власники боргових паперів не вважають питання вирішеним, оскільки «Росія не оголошувала себе банкрутом» і «держборг не має терміну давності», - сказав президент асоціації Ерік Санітас.