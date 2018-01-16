Трамп заявив, що хоче бачити у США мігрантів "звідусіль" (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити у США мігрантів, які приїжджають з будь-яких країн.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на питання журналіста щодо його висловлювання про мігрантів із "брудних дір", повідомляє CNN.

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Зокрема, після зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в Овальному кабінеті журналіст CNN Джим Акоста запитав Трампа, чи дійсно він сказав, що хоче бачити в США більше людей з таких країн, як Норвегія.

"Ми хочемо, щоб мігранти приїжджали звідусіль. Звідусіль", - сказав Трамп, відмовившись відповідати на додаткові питання.

Відео: CNN

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили, що президент США на закритій нараді назвав країни Африки та Карибського регіону, звідки в Сполучені Штати прибувають мігранти, "брудними дірками" (shitholes). Це спровокувало обурення в медіа, політичних і дипломатичних колах.

Сам Трамп спростовує це, але це підтверджують численні джерела, серед яких і сенатор-демократ Дік Дербін, який був присутній на зустрічі. В американських ЗМІ та соціальних медіа слово shithole стало одним із найпопулярніших за день. Користувачі Twitter також постять мальовничі пейзажі Гаїті та країн Африки, з текстом на кшталт: "Ось як виглядає #shithole, пан президент".