Три з чотирьох засуджених у США за тероризм народилися за кордоном - Трамп

За даними Міністерства юстиції і Міністерства внутрішньої безпеки США, 75% засуджених у справах, пов'язаних з тероризмом, народилися за кордоном.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп на сторінці в Twitter.

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"Нова доповідь Мін'юсту та МВБ показує, що приблизно три з чотирьох засуджених у справах, пов'язаних із тероризмом, народилися за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що в Конгрес США був спрямований пакет заходів, спрямованих на зміцнення безпеки в країні, включаючи відмову від ланцюгової міграції та лотереї Green Card.

New report from DOJ & DHS shows that nearly 3 in 4 individuals convicted of terrorism-related charges are foreign-born. We have submitted to Congress a list of resources and reforms.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2018

Раніше Трамп заявив, що хоче бачити у США мігрантів, що приїздять "звідусіль".

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернеться до Конгресу з вимогою скасування візової програмі Green Card.

Трамп закликав Конгрес скасувати тривалу імміграційну програму, завдяки якій, за його звинуваченнями, підозрюваному в скоєнні теракту на Манхеттені вдалося потрапити в США.