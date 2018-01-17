Три з чотирьох засуджених у США за тероризм народилися за кордоном - Трамп

06:13, 17 січня 2018
Світ
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У Конгрес США був спрямований пакет заходів, спрямованих на зміцнення безпеки в країні.

Дональд Трамп / REUTERS

За даними Міністерства юстиції і Міністерства внутрішньої безпеки США, 75% засуджених у справах, пов'язаних з тероризмом, народилися за кордоном.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп на сторінці в Twitter.

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"Нова доповідь Мін'юсту та МВБ показує, що приблизно три з чотирьох засуджених у справах, пов'язаних із тероризмом, народилися за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що в Конгрес США був спрямований пакет заходів, спрямованих на зміцнення безпеки в країні, включаючи відмову від ланцюгової міграції та лотереї Green Card.

Раніше Трамп заявив, що хоче бачити у США мігрантів, що приїздять "звідусіль".

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернеться до Конгресу з вимогою скасування візової програмі Green Card.

Трамп закликав Конгрес скасувати тривалу імміграційну програму, завдяки якій, за його звинуваченнями, підозрюваному в скоєнні теракту на Манхеттені вдалося потрапити в США.

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Теги: #міграційна політика Трампа#мігранти в США