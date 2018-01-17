Спікером парламенту Каталонії став депутат від сепаратистської партії

Спікером парламенту Каталонії обрали Рожера Торрена - депутата від партії ERC, яка підтримує незалежність автономії, передає Європейська правда.

Торрен отримав 65 голосів, його суперник від партії "Громадяни", що підтримує єдність з Іспанією, набрав 56 голосів. Для перемоги достатньо було простої більшості голосів.

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38-річний Торрен з 2007 року був мером міста Саррія де Тер (провінція Жирона). Він вже втретє обраний до регіонального парламенту.

Заступниками спікера стали депутат від сепаратистської партії Junts per Catalunya та від партії "Громадяни".

Депутати парламенту Каталонії сьогодні зібралися на перше засідання після дострокових виборів.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд Барселони зобов'язав партію Пучдемона відшкодувати державі 6,6 мільйонів "відкатів".