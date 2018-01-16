Суд Барселони зобов'язав партію Пучдемона відшкодувати державі 6,6 мільйонів "відкатів"

Провінційний суд Барселони в понеділок, 15 січня, визнав винною Демократичну європейську каталонську партію (ДЄКП) в тому, що вона нелегально отримала від будівельної компанії Ferrovial щонайменше 6,6 мільйона євро.

Партія колишнього глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона повинна відшкодувати кошти, отримані незаконним чином, повідомляє DW.

Як повідомляє видання, суд прийшов до висновку, що гроші надходили на рахунок партії у якості оплати за "гарантоване надання певної кількості замовлень".

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В рамках корупційної схеми Ferrovial робила пожертви Палацу каталонської музики, після чого керівництво установи переводило частину грошових коштів на рахунки ДЄКП. Схема функціонувала з 1999 по 2009 рік. Члени партії заперечують отримання "відкатів".

Як повідомляв УНІАН, сепаратистські партії Каталонії домовилися про обрання головою каталонського парламенту Карлеса Пучдемона вже в цьому місяці. Але партії, що виступають проти відокремлення Каталонії, заявили, що голова парламенту не може керувати на відстані.