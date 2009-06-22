Експерт: Росія втратила всіх союзників на території СРСР

Завідуючий аналітичним відділом Інституту політичного і військового аналізу (Росія) Олександр ХРАМЧИХІН вважає, що Колективні сили оперативного реагування (КСОР) Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) складатимуться лише з російських підрозділів.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

«Здається, особливо після відмови участі в КСОР Білорусі і Узбекистану, все як завжди зведеться до того, що це будуть сили лише російські», - сказав О.ХРАМЧИХІН.

На його думку, це традиційна ситуація, коли в рамках ОДКБ і СНД Росія платить за все.

«Росія платить за те, щоб потішити свої комплекси – що вона, як і раніше, головна на пострадянському просторі», - сказав експерт, додавши, що це не приносить Росії користі «з жодної точки зору».

Коментуючи відмову Узбекистану і Білорусі увійти до КСОР О.ХРАМЧИХІН зазначив, що Узбекистан ніколи не був союзником Росії.

Експерт вважає, що Білорусь також ніколи не була союзником РФ.

«Олександр ЛУКАШЕНКО завжди використовував цей союз з особистою метою. Росія підтримувала свої комплекси, а він одержував за це економічні привілеї», - сказав він.

Окрім цього, О.ХРАМЧИХІН зазначив, що О.ЛУКАШЕНКО неодноразово заявляв, що білоруські військовослужбовці ніколи не воюватимуть за межами Білорусі.

«Відповідно, ще до початку цієї «молочної війни» дивно було припускати, що білоруси братимуть участь в якихось колективних силах», - сказав він.

Він не виключає, що Білорусь може приєднається до КСОР, але це не означатиме, що це угруповання матиме силу. «Все одно білоруси ніколи не направлять свої війська за межі країни воювати, наприклад проти талібів, які вторгаються до Таджикистану. Сьогодні це абсолютно виключено», - зазначив він.

О.ХРАМЧИХІН вважає, що за останній час Москва втратила всіх союзників на пострадянському просторі.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня лідери п`яти країн Організації договору про колективну безпеку - Росії, Вірменії, Киргизії, Казахстану і Таджикистану підписали угоду про створення КСОР. Під документом немає підписів Білорусі й Узбекистану.