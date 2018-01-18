Колумбійський коктель: винахідливі контрабандисти перевозили 745 кг кокаїну в ананасах (відео)

12:00, 18 січня 2018
Світ
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Два брати з Колумбії розробили цілу технологію для приховування наркотиків від правоохоронців.

Іспанські та португальські правоохоронці виявили 745 кг кокаїну в ананасах / кадр з відео ТСН

Правоохоронці Іспанії та Португалії затримали двох братів з Колумбії, які придумали незвичайний спосіб перевезення контрабанди наркотиків.

Загалом заарештували 9 членів злочинної банди, йдеться у сюжеті ТСН. Правоохоронці вилучили 745 кг кокаїну, захованого в ананасах.

Як зазначається в сюжеті, зловмисники возили наркотик з Південної Африки. Після цього вони запаковували білий порошок у поліетилен, обгортали його жовтим воском, виготовленим з фруктового соку, після чого ховали все це у шкірку від ананаса.

Як повідомляв УНІАН, в грудні ще одного винахідливого контрабандиста затримали в Одеському аеропорті. Іноземець вирішив "приправити" кокаїном картоплю фрі, сподіваючись, що правоохоронці не помітять наркотику.

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Теги: #контрабанда кокаїну#кокаїн в ананасах