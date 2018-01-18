Колумбійський коктель: винахідливі контрабандисти перевозили 745 кг кокаїну в ананасах (відео)

Правоохоронці Іспанії та Португалії затримали двох братів з Колумбії, які придумали незвичайний спосіб перевезення контрабанди наркотиків.

Загалом заарештували 9 членів злочинної банди, йдеться у сюжеті ТСН. Правоохоронці вилучили 745 кг кокаїну, захованого в ананасах.

Як зазначається в сюжеті, зловмисники возили наркотик з Південної Африки. Після цього вони запаковували білий порошок у поліетилен, обгортали його жовтим воском, виготовленим з фруктового соку, після чого ховали все це у шкірку від ананаса.

Як повідомляв УНІАН, в грудні ще одного винахідливого контрабандиста затримали в Одеському аеропорті. Іноземець вирішив "приправити" кокаїном картоплю фрі, сподіваючись, що правоохоронці не помітять наркотику.