Кокаїн замість солі: одеські митники виявили наркотики, заховані у картоплі фрі (фото)

В Одеському аеропорту в одного з пасажирів рейсу «Тель-Авів – Одеса» правоохоронці виявили 20 г кокаїну.

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Як повідомили у Державній фіксальній службі, під час митного контролю багажу іноземця увагу митників привернув пакет з картоплею фрі.

«У якості «спеції» в тому ж пакунку знаходилося 19,6 г білої речовини, окремо загорнутої в поліетиленову плівку», - йдеться у повідомленні.

Проведений на місці експрес-аналіз підтвердив, що в пакеті знаходився кокаїн.

На іноземця склали протокол про порушення митних правил. Його буде передано до УСБУ для долучення до матеріалів кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Іспанії затримали найбільшу за 18 років партію кокаїну з Колумбії.