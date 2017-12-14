Кокаїн замість солі: одеські митники виявили наркотики, заховані у картоплі фрі (фото)

17:37, 14 грудня 2017
Інциденти
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Наркотики виявили у іноземця, який прибув з Ізраїлю.

Митники знайшли кокаїн у картоплі фрі / фото Державна фіксальна служба

В Одеському аеропорту в одного з пасажирів рейсу «Тель-Авів – Одеса» правоохоронці виявили 20 г кокаїну.

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Як повідомили у Державній фіксальній службі, під час митного контролю багажу іноземця увагу митників привернув пакет з картоплею фрі.

«У якості «спеції» в тому ж пакунку знаходилося 19,6 г білої речовини, окремо загорнутої в поліетиленову плівку», - йдеться у повідомленні.

Проведений на місці експрес-аналіз підтвердив, що в пакеті знаходився кокаїн.

На іноземця склали протокол про порушення митних правил. Його буде передано до УСБУ для долучення до матеріалів кримінальної справи.

фото Державна фіксальна служба

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Іспанії затримали найбільшу за 18 років партію кокаїну з Колумбії.

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Теги: #Одеса#наркотики#аеропорт Одеса