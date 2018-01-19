Із сокирою і коктейлем молотова: в Росії стався другий за тиждень напад на школу

У школі у військовому містечку Сосновий Бір під Улан-Уде стався напад на вчительку і дітей.

Атаку влаштував "озброєний сокирою і ножем" учень дев'ятого класу цієї школи, повідомляє РБК з посиланням на місцевий телеканал "Тивиком".

Зазначається, що нападників було двоє. Зловмисники, як уточнює канал, "також використовували коктейль Молотова", через що в освітньому закладі сталося загоряння. Інформацію про пожежу в школі пізніше підтвердили в республіканському управлінні МНС.

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"Коли пожежники прибули на місце, площа загоряння в навчальному класі становила близько 15 кв м", - уточнили рятувальники, додавши, що "через кілька хвилин пожежу було ліквідовано". З будівлі школи, за даними представників відомства, "були евакуйовані понад 500 осіб".

В результаті нападу постраждали щонайменше чотири людини, пише ТАСС з посиланням на дані МОЗ Бурятії.

Серед тих, хто отримали поранення, за інформацією співрозмовника агентства, "вчителька, двоє учнів і сам підліток, який влаштував напад". "Всі вони доставлені в медустанови", - пояснив представник міністерства, додавши, що у всіх них діагностовано колото-різані рани.

Нагадаємо, вранці 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі між двома школярами сталася бійка із застосуванням холодної зброї (ножів), яку намагалися запобігти знаходяться там же педагоги та школярі.