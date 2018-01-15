З'явилися подробиці різанини в школі Пермі

Вранці 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі між двома школярами сталася бійка із застосуванням холодної зброї (ножів), якій намагалися запобігти педагоги та школярі.

В результаті учням й педагогу завдано ножових поранень. За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Пермському краю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб), передає прес-служба відомства.

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На місці події працює слідча група. Навчальна діяльність у школі призупиненп, всі учні та педагогічний склад евакуйовані.

Поранені госпіталізовані в медичні установи, їхня кількість і стан здоров'я уточнюється. Підозрювані затримані, найближчим часом вони будуть допитані.

За даними "РИА Новости", постраждали одинадцять учнів і педагог. Двоє — вчителька і 16-річний школяр — перебувають у важкому стані, їх оперують.

Причина конфлікту — особиста неприязнь. Бійка сталася під час уроку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в російській Пермі в школі сталася різанина. За однією з версій, на навчальний заклад напали двоє чоловіків у масках та з ножами, а після нападу там почалася пожежа. За іншою, це була бійка між двома учнями, в якій обидва використовували ножі.