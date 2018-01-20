За кілька годин уряду США загрожує "шатдаун"

Демократична меншість у Сенаті США продовжує блокувати прийняття законопроекту про тимчасове фінансування уряду.

Через це після опівночі п'ятниці за часом Вашингтона може виникнути урядовий "шатдаун", пише ТСН з посиланням на Reuters.

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"Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер у п'ятницю зустрівся з президентом Дональдом Трампом у Білому для пошуку шляхів запобігання урядового шатдауну в США, втім після цього Шумер заявив, що розбіжності залишаються, а час наближає до дедлайну, який настане опівночі", - йдеться в повідомленні.

Проект закону про тимчасове фінансування уряду вже пройшов затвердження в Палаті представників. Але у Сенаті демократична меншість має здатність блокувати його просування, головним чином через обмеження адміністрацією Трампа деяких програм, у тому числі, програми захисту неповнолітніх мігрантів.

Зауважимо, що загроза урядового "шатдауну" не є новою в американській внутрішній політиці, яке трапляється регулярно.