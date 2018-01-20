У Сербії проросійські політики закликали Путіна ввести війська у Косово

Сербська проросійська партія "Сербська ліга" закликала президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Косово для "захисту сербів", який не можуть забезпечити міжнародні миротворці.

Про це йдеться у повідомленні лідера партії Олександра Джурджева на офіційному сайті, пише ТСН.ua.

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"Сербська ліга" закликає законодавчу та виконавчу владу країни запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну, який бере участь у цьому процесі (між Сербією та Косово - ред.) за зразком участі Росії у операціях у Сирії... ввести російську армію у південні регіони для перешкоджання албанським терористам вбивати сербський народ", - йдеться у повідомленні.

Він також закликав уряд Сербії "активізувати свої права" і залучити 999 силовиків сербських воєнізованих служб до миротворчого процесу у Косові.

Нагадаємо, у Косові вбили сербського політика Олівера Івановича. Він був застрелений на території штаб-квартири своєї партії.