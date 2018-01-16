У сербському районі Косова розстріляли політика, обвинуваченого у військових злочинах проти албанців

Лідер сербської партії "Свобода, демократія, правда" Олівер Іванович був застрелений біля офісу партії у місті Косовська Мітровіца у Північному Косово. За словами представника адвоката Івановича, політик отримав п'ять вогнепальних поранень. Івановича доставили в лікарню, але лікарі його не врятували, повідомляє Бі-бі-сі.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, нападників на політика було кілька. Вони зникли з місця злочину, зараз поліція їх розшукує.

Олівер Іванович був одним із лідерів косовських сербів. У 2008 - 2012 роках він обіймав посаду держсекретаря у справах Косова в уряді Сербії. У січні 2016 він був засуджений до дев'яти років в'язниці за звинуваченням у військових злочинах проти албанців у 1999 році.

Іванович наполягав на своїй невинності. У лютому 2017 року після апеляції вирок був скасований і над політиком почався новий процес.

У 2008 році Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії, яку пізніше визнало більше половини країн-членів ООН, у тому числі більшість європейських держав. Незалежність Косова в даний час визнають 115 держав.

Відповідно до конституції Сербії, територія Республіки Косово є частиною Республіки Сербія і входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія, однак фактично Косово владою Сербії не контролюється. Північна частина Косова, населена переважно сербами, не підкоряється владі у Приштині. Північне Косово знаходиться під міжнародним управлінням на основі резолюції 1244 РБ ООН.