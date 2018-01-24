Соратниця Обами може купити замішану у секс-скандалах студію Вайнштейна

Засновану голлівудськими продюсерами Гарві і Бобом Вайнштейнами кіностудію Weinstein Co. може бути продано найближчим часом. Її готова купити колишній член адміністрації екс-президента США Барака Обами Марія Контрерас-Світ.

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Про це повідомляє видання Deadline, посилаючись на свої джерела. Контрерас-Світ готова купити компанію за $275 млн, окрім того, вона готова взяти на себе зобов'язання щодо боргів компанії і поточних витрат.

Угода може відбутися протягом семи–десяти днів.

Раніше прокуратура Нью-Йорка почала розслідування подій, які відбувалися в компанії.

"Якщо сексуальні домагання і дискримінація є буденністю в якійсь компанії, то ми хочемо про це знати", - заявив представник прокуратури.