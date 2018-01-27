Прем'єр Туреччини звинуватив США у відкритому прояві ворожнечі в Сирії

00:28, 27 січня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Anadolu.

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«Невже така країна, як США, з потужною армією і значними ресурсами може потребувати допомоги жменьки терористів... незбагненно, як можна сприймати кордон НАТО в якості джерела загрози. Цьому немає пояснення. Це відкритий прояв ворожнечі», — сказав Йилдирим.

Він також підкреслив, що Туреччина не дасть США реалізувати даний план.

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Теги: #Оливкова гілка#США Туреччина