Прем'єр Туреччини звинуватив США у відкритому прояві ворожнечі в Сирії

Він також підкреслив, що Туреччина не дасть США реалізувати даний план.

Турецький прем'єр Біналі Йилдирим заявив, що плани США щодо створення сил безпеки кордону в Сирії є відкритим проявом ворожнечі.

Про це повідомляє Anadolu.

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«Невже така країна, як США, з потужною армією і значними ресурсами може потребувати допомоги жменьки терористів... незбагненно, як можна сприймати кордон НАТО в якості джерела загрози. Цьому немає пояснення. Це відкритий прояв ворожнечі», — сказав Йилдирим.

Він також підкреслив, що Туреччина не дасть США реалізувати даний план.