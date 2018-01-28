На Кіпрі на виборах лідирує чинний президент - ЗМІ

Разом з тим президент не зміг набрати більше 50% голосів виборців, тому остаточного переможця оберуть вже у другому турі, який заплановано на 4 лютого.

На виборах на Кіпрі у голосуванні за нового голову держави лідирує чинний президент республіки Нікос Анастасіадіс. Як повідомляє Deutsche Welle, про це свідчать результати екзит-полів.

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Разом з тим президент не зміг набрати більше 50% голосів виборців, тому остаточного переможця оберуть вже у другому турі, який заплановано на 4 лютого.

Згідно інформації, екзит-поли, проведені на замовлення громадського мовника CyBC, свідчать, що Анастасіадіс отримав від 38 до 42% голосів. Один з його суперників - кандидат від комуністичної "Прогресивної партії трудового народу Кіпру" Ставрос Малас має підтримку 27-31% виборців, а інший - син екс-президента Тассоса Пападопулоса - Нікос Пападопулос - 21,5-24,5%.

Президент Кіпру обирається на п'ять років прямим таємним голосуванням.

Підкреслюється, що нинішні вибори проходять за шість місяців після провалу переговорів щодо возз'єднання Кіпру. Острів залишається розділеним, північну його частину контролює самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Анкара. На півдні - Республіка Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.