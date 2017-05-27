Переговори щодо возз'єднання Кіпру провалилися

Посланець Організації Об'єднаних Націй Еспен Барт Ейде, який брав участь у переговорах щодо возз'єднання Кіпру, оголосив у п'ятницю, 26 травня, про припинення перемовин, пише Deutsche Welle.

Як пояснив Ейде, таке рішення було продиктоване тим, що сторонам не вдалось досягнути "спільної позиції" стосовно скликання фінального саміту, на якому представники Республіки Кіпр та невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру спробували б домовитись щодо остаточної угоди про возз'єднання.

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Як зазначає агентство Associated Press, рішення про припинення переговорів стало найбільшим регресом з моменту їхнього початку два роки тому, проте в ООН розраховують на те, що переговорний процес щодо возз'єднання Кіпру не зазнав остаточного провалу.

Еспен Барт Ейде повідомив, що провів окремі переговори з кожною зі сторін, в результаті чого можна констатувати, що, попри намагання подолати суперечності, "немає жодної перспективи" досягнути згоди щодо саміту. Ейде зазначив, що планує провести консультації з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб визначитись з подальшими діями.