Навального, який влаштував страйк російських виборців, відпустили з поліції

У зобов'язанні про явку немає інформації про те, коли Навальному потрібно прийти в поліцію для складання протоколу, про це йому повідомлять додатково.

Опозиціонера Олексія Навального, затриманого раніше в Москві, відпустили з ОВС під зобов'язання про явку.

Як повідомив сам Навальний, його випустили з відділення поліції до суду. "Самому з ОВС вийти не дали - відвезли до Автозаводській", - зазначив він. Також Навальний заявив, що у нього в поліції вилучили телефон.

"Тому відповісти на дзвінки та повідомлення не зможу. Якщо ж вам хтось відповідає, то це точно не я. Можливо, Путін", - зазначив він.

За даними "Медіазони", у зобов'язанні про явку немає інформації про те, коли Навальному потрібно прийти в поліцію для складання протоколу, про це йому повідомлять додатково.

Михайлова повідомила, що у відділенні дії Навального розцінили як повторне порушення правил порядку проведення публічної акції (частина 8 статті 20.2 КоАП).

Як відомо, 28 січня в Москві поліція затримала опозиційного політика Олексія Навального, який закликав росіян виходити на акції і бойкотувати вибори президента-2018 і їх результати.

За даними правоохоронців, щодо Навального складуть протокол про адмінпорушення за ст. 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

У 46 містах РФ пройшли акції та марші "Страйк виборців". За даними правоохоронців, участь у них взяли всього 3,5 тисячі осіб. За даними ЗМІ, на акції було затримано до 257 осіб.