З Росії втекла гомосексуальна пара після підтвердження шлюбу

Молоді люди були вимушені поміняти паспорти на чисті, а МВС Росії відкрило справу за псування документів.

Гомосексуальна пара Павло Стоцько і Євген Войцеховський, яким поставили штампи про шлюб, укладений в Данії, покинули Росію.

«Российска ЛГБТ-сеть» повідомила, що причиною такого рішення стала «реальна загроза свободі і безпеці» чоловіків.

Поліція заявила, що попри те, що ніякого переслідування з боку державних органів щодо Павла і Євгена не буде, вони не можуть гарантувати безпеку пари, якщо стосовно них прийматися будь-які дії з боку гомофобних осіб або рухів.

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Молоді люди були вимушені поміняти паспорти на чисті, а МВС Росії відкрило справу за псування документів.

Раніше Павло Стоцько заявив про погрози, які надходять на його адресу в соціальних мережах. Його родичам телефонують невідомі і погрожують звільненням з роботи.

Укладати одностатеві шлюби в Росії не дозволяється. У країні діє закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.

Європейський суд з прав людини визнав цю міру дискримінаційною.